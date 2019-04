Uno Õunapuul on jaksu nõnda palju, et ta ei pane oma vanust tähelegi, vaid jookseb nagu noor mees.

On sellise elujõuga aktiivseid ja nutikaid inimesi, kelle energia on imetlusväärne. Kes on suutnud aja otsekui seisma panna, keda aeg on puudutanud vaid riivates.