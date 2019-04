Marti Kuusik koduvägivalla väidetest: tegemist on infooperatsiooniga

Mitu meediaväljaannet kirjutas esmaspäeval, et uues valitsuses IT- ja väliskaubanduse ministriks saanud Marti Kuusik (EKRE) on olnud oma endise abikaasa vastu vägivaldne, Kuusiku enda sõnul on tegemist infooperatsiooniga tema vastu, vahendas rahvusringhääling.