Esmaspäeval esineb kohati äikest

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul, pärast keskööd põhjakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 1-7, öö hakul kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul muutliku suunaga tuul 1-5, pärast keskööd põhjakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta, kuid kohati tekib udu. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 5-7 kraadi.