10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Toimetusse tuli kriimustava sisuga kiri, mille autor kurtis, et söökla “Tervis” kujunes õhtuti õllesaaliks, kus teistel peale õllejoojate enam asu ei olnud. Vastuse saamine tollele kirjale venis küll kuu aega, aga nagu paljud lehelugejad on märganud, on söökla “Tervis” teinud nüüd läbi iluduskuuri. Otsustati, et edaspidi lõpetatakse “Tervises” õlle müük kell 17.