Linnapäevadel aitab orienteeruda NaviCup

Rakvere kultuurikeskuse juht Eve Alte rääkis, et esimesi katsetusi nutika kaardirakendusega tehti juba eelmisel aastal, aga siis jäi kõik veel tooreks, reklaamida jõuti võimalust vähe ning kasutajaid see suuremat ei leidnud. “Eelmisel aastal proovisime rakendusse koondada üksnes kodukohvikud, sel aastal on aga kõik linnpäevade raames toimuv sealt leitav. Ka see, mis linna piiridest kaugemale ulatub,” kõneles Alte.

Selleks et NaviCupi kasutada, tuleb nutitelefoni tõmmata vastav rakendus, mis on juba praegu töökorras ning millega on võimalik esmatutvust teha enne linnapäevade algustki. Nutirakendus on Alte sõnul linnapäevade külastajatele pakutav parim lahendus end mugavalt toimuvaga kursis hoida. Ta kõneles, et kuna ala, millele üritused on jaotunud, on väga lai, tuleks paberile kaarti trükkides see kokku pressida. “Kaart ilmub ka linnalehes, aga nutirakenduses saab suumida, enda asukohta lihtsalt määrata ja sel moel järgmisesse kohta jõuda,” lisas kultuurijuht. Kuigi jooksvalt võib nutikaardile lisanduda muudatusi, on see praeguseks siiski valmis ja Alte avaldas lootust, et suuri parandusi teha ei tulegi.