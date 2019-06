Pühapäeval suveleitsak taandub

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kesköö paiku saartele jõudev tihedam sadu ühes äikesega laieneb üle mandri ida poole. Äikesega kaasneb nii tugevaid sajuhooge kui ka tuuleiile. Öö hakul puhub lõunakaaretuul, pärast keskööd pöördub tuul lääne poolt alates edelasse ja läände kiirusega 2-8, hommikul saartel ja rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 13-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2-7 m/s, äikese ajal võib esineda tugevaid tuuleiile. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Võib olla üksikuid sajuhooge, hommikul jõuab kohale tihedam sadu ühes äikesega. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 18-20 kraadi.

Pühapäeva hommikupoolikul on mandril vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on äikest ja kohati võib sadu olla tugev. Keskpäevaks lääne pool ilm selgineb ning idapoolne sadu taandub järk-järgult Peipsi taha. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.