Eeloleval nädalal valitseb äikeseoht

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva oodata vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 9-15 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, pärastlõunal saartel valdavalt kirdetuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 16-22, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi.

Kolmapäeva öösel on taevas vahelduvalt pilves. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-15 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 14-20 kraadi.