Ederbergid jätsid kultuuriellu sügava jälje

Loobul algas noore Friedrich Wilhelmi haridustee, küll mitte koolis, vaid koduõpetaja käe all. Koolimajas käidi perega palvetundides, mida pidas tollane Loobu-Läsna koolmeister, tulevane Rakveres hästi tuntud “pillipapa” Paul Bergmann. 13-aastasena jätkus hariduse omandamine Tallinnas kubermangu gümnaasiumis, seejärel, aastal 1879, Tartu ülikooli usuteaduskonnas.

Aastail 1902–1927 oli Friedrich Wilhelm Ederberg kirikuõpetaja Kambjas, 1919. aastal sai temast Võrumaa, hiljem Valgamaa praost. Kaarmal ja Kambjas kirjatöö jätkus. Tema sulest on ilmunud ligi 40 trükiteost, neist enamik vaimuliku sisuga. 24 aastat osales Ederberg piiblitõlke komisjoni töös.

Meie maa kultuurielus on tuntud ka Ederbergi lapsed. Nimetagem neist siinjuures kahte poega. Kaarmal 1891. aastal sündinud Ernst Gustav õppis Riia polütehnikumis arhitektiks, enam teatakse teda aga kui arhitektuuriajaloolast ja Tallinna tehnikumi ning Eesti riikliku kunstiinstituudi õppejõudu. Ernst Ederbergi osalusel valmis 1965. aastal “Eesti arhitektuuri ajalugu”, kus tema koostatud on peatükk “Keskaja linnaelamud”. Veel on ta põhjalikumalt uurinud eesti ja liivi taluarhitektuuri. 1947. aastal valminud Narva vanalinna taastamise plaan jäi kahjuks teostamata.