Noortekeskused said rahasüsti

Lääne-Virumaal said toetust üheksa projekti kogusummas 10 622 eurot: Sõmeru noortekeskuse projekt "Seikluselamus" – 2489 eurot, Arkna noortekeskuse projekt "Tegevuses iga ilmaga" – 1134 eurot, Ubja noortekeskuse projekt "Nobedad näpud" – 380 eurot, Haljala noortekeskuse projekt "Haljala noortekeskuse meisterdamisvahendid ning noorte korraldatud meisterdamise töötoad" – 800 eurot, Lasila noortekeskuse projekt "Noorte fotoprojekt" – 1152 eurot, Tamsalu avatud noortekeskuse projekt "Kas elu nagu filmis või parem mitte?" – 1975 eurot, Roodevälja noortekeskuse projekt "Paber uues kuues" – 570 eurot; MTÜ Vahva Vaeküla projekt "Mängud ja vahendid" – 1122 eurot, MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing projekt "Põnevad ja arendavad tegevused aktiivsetele noortele" – 1000 eurot.

Projektide hindamiskomisjoni töös osalenud ENTK peaeksperdi Marden Muugi sõnul oli tänavune projektikonkurss Kirde-Eesti jaoks edukam kui 2018. aastal, sest toetust jagus rohkematele projektidele. "Kirde-Eesti piirkonna puhul jäid silma hea ettevalmistusega projektid. Just läbimõeldumad projektid toovad suuremat kasu nii noortele, noortekeskustele kui ka noortevaldkonnale, kuna tulemused on jätkusuutlikumad. Kirde-Eestil on suur potentsiaal teha tarka ja mõtestatud noorsootööd," lisas Muuk.