EM-ile siirduvas noortekoondises mängib viis Tapa käsipallipoissi

Eesti noortekoondise rivistusse kuuluvatest palluritest kolmandik on lõppenud hooajal treener Aron Jaanise käe all harjutanud Spordiklubi Tapa mängijad. Nendeks on Artur Morgenson, Endrik Jaanis, Sten Reinvart, Madis Valk ja Ilja Kosmirak.