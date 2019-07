Rakveres Tallinna ja Võidu tänava ristmiku lähedal parklas on autodel aknad lõhutud.

Rakveres Tallinna ja Võidu tänava ristmiku lähedal parklas seisavad juba mitu päeva autod, mille küljeaknad on lõhutud. Läinud nädalavahetusel sai linnas kannatada veel mõni auto. Näib, et väike rüüstamislaine on üle käinud.