10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Võsu on neegreid täis

Ja kõik päikese küpsetatud. Viimaste nädalate päikesepaistelised ilmad on rannaliival peesitajad pruuniks lakkinud. Valgele inimesele vaadatakse lausa imestusega. Jah, eks ole ikka mõnus küll lasta ennast päikesel praadida ja käia siis aeg-ajalt merevees. See on Võsu suurim mõnu. Kuid siis, kui puhkajad rannamõnusid naudivad, on puhkekodu personalil tegemist ja muret küll. Direktor Elmar Purje kabinetis oli parajasti üks noorik. Tehti töökaupa. Noorik oli puhkekodust lahkumas. Tuusiku aeg sai täis. Direktor aga pakkus tööd, üks päev ametis, teine vaba, võib ka rannas olla. Elamispinnaga ei tule muret. Personali on ikkagi vähe. Ometi on suvel Võsul töötada päris kena, puhkekodult on korter, palju vaba aega. Üht-teist on tänavusel Võsul uut ka. Sööklates on nüüd gaasipliidid. Toidutegemisel hoopis teine kiirus. Ning pikad pingid saadeti pensionile. Nende asemele asus 400 tooli. Spordiinventari sai laenata ka varem. Sel aastal antakse sõitmiseks samuti jalgrattaid. Ja need on puhkajate hulgas lugupidamise sees. Annaks aga head ilma, küll siis neegrite arv rannas kasvab. Põhjamaine päike võib su päris mustaks küpsetada.