Kelly Vask jõudis Noortebändi finaali

Noortebändi poolfinaalis tuli igal artistil esitada kolm lugu. Kelly Vask esitas oma lood “Cold/Golden”, “Leave Ur Mind” ja “Same”. Lauljatar ütles, et oli enne esinemist ärevil, kuid laval tundis end väga mõnusalt. "Tol hetkel ma üldse ei mõelnud võistluse peale või žüriile meeldimisele, lihtsalt mängisin ja laulsin nii, nagu tundsin, et peaks ja on loomulik. Ja minu õnneks see loomulik, aus ja vahetu olemine ongi see, mis žüriile hästi silma jäi," rääkis Kelly Vask.