Juhtkiri: hambaharja võõrale ju ei anna

Võimalik, et internet leiutati siiski pisut varem kui internetipettus, aga ega väga kindel selles olla ei julge. Nii mõnigi meist on veendunud, et internet on suur illusioon ja pettus, mis on mõeldud masside mõjutamiseks, ja ega laias plaanis see väga vale polegi. Ometigi me ilma internetita enam elada ei oska. Isegi kodune saunakeris ja kohvikann on mõnel mehel juba netiga ühendatud, mis me siis muust räägime.