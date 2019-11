“Ja mis veel parem saaks olla, kui et soomlased ise on kohal – tegelikult soome naivism, mis on üle ilma kuulus!” ütles Virumaa Näituste juht Raivo Riim. Näitusel on salapärane pealkiri “Kuiskauksia metsästä” ehk “Metsa sosinad”. Kõik kunstisõbrad on oodatud naivisminäituse avamisele Soomet tervitama ja kakku sööma.