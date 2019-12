Reedel tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Vihmasadu laieneb Lääne-Eestist itta, hommikul võib Kagu-Eestis ka lörtsi sadada. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-16, puhanguti kuni 23 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Laine kõrgus on 1,2-1,7 meetrit. Ajuti sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2-4 kraadi.