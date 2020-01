Aasta esimesel reedel tuleb varakevadine ilm

Öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Hommikuks pilvisus tiheneb ja kohati võib vähest vihma sadada. Edelatuul tugevneb 7–12, puhanguti 15, hommikul kuni 17 m/s, rannikul 10–16, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb edelatuul 7–12, puhanguti 15, hommikul kuni 17 m/s. Laine kõrgus on 0,7–1,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 1–3 kraadi.