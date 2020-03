10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Haljala kolhoos saab tänavu Narva-Jõesuu Kolhoosidevahelisse Sanatooriumi 30 tuusikut. Ravile minnakse hea meelega. Tuusikute eest tasub majand ja nõudmine on suur. Kolhoosil on mitu bussi. Kevadel ja suvel käiakse ekskursioonidel. Mullu viibiti Karjala-Soomes, Moskvas, Leningradis, Riias ja teistes paikades.

10 aastat tagasi

Eduard Vilde kirjandusauhinna komisjon langetas tulises arutelus otsuse: võidupärg kuulub Tõnu Õnnepalu luulevormis päevikule “kevad ja suvi ja”. Luulepäeviku erinev vastupeegeldumine lugejates pani hindajad arvama, et Õnnepalu luule on sedavõrd meisterlik ja tundlik, et selles nagu selges vees peegelduvad lugeja enda tunded, mõtted, mälestused ja ellusuhtumised.