Haigestuda kardavad ka autode ülevaatajad

Aga ohtlikku haigusse nakatuda kardavad ka tehnoülevaatuspunktide töötajad. Lääne-Virumaal töötav Tõnu (nimi muudetud – toim.) rääkis, et tema peab minema heitgaaside, pidurite, turvavarustuse ja muu kontrolliks autosalongi. Sõiduk aga võib kuuluda juba koroonaviirusesse nakatunule. Nii pidi Tõnu tervisega riskides minema eile viieteistkümnesse sõidukisse, täna ennelõunal viide.

"Asi on väga halb," jätkas Tõnu. Ta ütles, et ei saa aru maanteeameti otsusest ülevaatuse kehtivust mitte pikendada. Samas viitas mees, et maanteeamet on oma töötajad kõik kodukontoritesse turvaliselt tööle saatnud. "Isegi sõidueksamit ei tehta enam," lisas Tõnu ja viitas massiteabevahendites pidevalt korratavale soovitusele mitte välja minna.

Tõnu hinnangul on eriti hull kuu lõpus, mil auto toovad ülevaatusele just vanemad inimesed. Nemad pidid olema ka kõige kohusetundlikumad kliendid, kes võivad isegi end halvasti tundes ülevaatusele tulla. Juba üksi seepärast, et saaks autoga arsti juures käia.

Tõnu viskas veel ühe kivi riigiametnike kapsaaeda: nemad sõidavad uute autodega, mida pole enne nelja aastat vaja ülevaatusele tuuagi. "Mõni ei teagi, mis see auto kohustuslik ülevaatus tähendab," sõnas Tõnu, kes on olukorrast rääkinud ka ülevaatuspunkti omanikuga. Viimane olevat nõus tähtaegade pikendamise ja uste sulgemisega, kuid seda peavad siis tegema kõik, riigi nõudmise alusel.

Tõnu hinnangul ei juhtu midagi hullu, kui ülevaatustähtaegu pikendada. Mehe sõnul pole ta ammu näinud sellist sõidukit, mis liikluses põhjustaks avarii. Pigem jäävad avariide põhjused, ja seda on korrutanud nii politseinikud kui ka tuntud liiklusspetsialistid, rooli ja juhiistme vahele.

Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra on varem Virumaa Teatajale tunnistanud, et maanteeamet on tähtaegade pikendamist kaalunud. "Leidsime, et liiklusohutuse seisukohast on oluline, et liikluses osalevatel sõidukitel oleks tehnoülevaatus korrektselt läbitud, ning seetõttu otsustasime koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning politsei- ja piirivalveametiga kohustuslikke tehnoülevaatuste tähtaegu mitte pikendada," rääkis ta. "Ei ole mõeldav, et kui sõidukil on tehnoülevaatuse kehtivus lõppenud, osaleb see liikluses, sest sõidukil võivad olla ohtlikud vead," selgitas Vahtra.