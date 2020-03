Esmaspäeval on oodata kehva suusailma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab lund sadama. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, öö hakul rannikul põhjatuul puhanguti 12 m/s. Külma on 3-9 kraadi, saarte rannikul tõuseb õhutemperatuur kohati nullkraadini.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Külma on 5-7 kraadi.