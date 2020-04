Politsei vaid vestles tahtliku viiruselevitajaga

"26. märtsil laekus piirkonnapolitseinikule info kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna juhilt, kelle sõnul olid kohalikud elanikud teda informeerinud sellest, et ühel vallakodanikul on diagnoositud koroonaviirus ja ta ei pea karantiini piirangutest kinni," alustas vastusega Ida prefektuuri pressiesindaja. Peale teate saamist helistasid politsei- ja piirivalveameti telefoniseire tegijad naisele ning selgitasid, miks ta peab kodus viibima. Naisele võeti järgmisel päeval, mil hakkas kehtima viirusekandjate kodus olemise kohustus, ka teine kõne. Politseile teadaolevalt viibivad nii haige kui ka tema pereliige kodus.

Politsei tuletab meelde, et haige perekonnaliige võib lahkuda elukohast, kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ning kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid. Püsivast elukohast võib haige leibkonnaliige lahkuda eelkirjeldatud põhjustel ja tingimustel, et tal puuduvad haigussümptomid. Kauplustel on kohustus pakkuda külastajatele võimalust kasutada desinfitseerimisvahendeid ja hoida pikivahet.