Marje Muusikus: “Me ei pane kedagi põlu alla”

Kas toidupoed on praegu ühed põhilised ohuallikad, kus nakkus võib levida?

On, aga kui hoida korralikult pikivahet ja kasutada desovahendeid ja ühekorrakummikindaid, nagu ma ka ise teen, siis saab seda ohtu kõvasti vähendada.

Kas mõistlik oleks ka maski kanda?

Kui neid on võimalik saada, siis eakamatel ja madala immuunsusega inimestel tasub seda kindlasti teha. Tänu piirangule, et poes tohib korraga olla vaid piiratud arv inimesi, on olukord natuke paremaks läinud. Mõnedel kellaaegadel kippus olema liiga palju rahvast ja distantsi hoidmine oli raskendatud.

Probleem on ka selles, et eakamad inimesed ei kasuta iseteeninduskassasid.

Kui palju on teil tulnud igasuguste nõuete ja reeglite täitmise pärast piike murda mõnede poodide või asutustega, kes väidavad, et tegu on ülevõimendamisega?

Võibolla kõik kõned pole minuni jõudnud, aga ma ise ei ole sellega kokku puutunud. Olen ka ise üsna paljusid kauplusi konsulteerinud. Mitmed kaupluseketid on ise võtnud minuga ühendust, et arutada läbi riskiolukordi ja seda, mida saaks paremaks teha.

Teil on tulnud ka inimestele helistada ja öelda, et olen Marje Muusikus terviseametist ja annan teada, et teie koroonaviiruse proov on positiivne. Kuidas on inimesed sellisele teatele reageerinud?

Testi tulemuse teade läheb terviseinfosüsteemi ja inimesed saavad selle üldjuhul sealt otse teada. Kui inimene ise seda ei vaata, siis võib tõesti olla vahel ka nii, et esimesena saavadki nad sellest teada meie kõnest. Eriti eakamad inimesed, kes ei kasuta internetti.

Aga üldiselt on nii, et kui inimene juba läheb testi tegema, arvestab ta võimalusega, et ta võib olla nakatunud. Alguses, kui teste veel vähe tehti, helistasime läbi ka kõik negatiivse testitulemuse saanud inimesed ja siis kõlas telefoni teisest otsast rõõmu palju. Selliste uudiste edasiandmine on loomulikult meeldivam.

Kõige halvem on anda hooldekodudele edasi teadet, et teil on jälle kümme positiivset juurde tulnud, nagu hiljuti oli.

Tegu on tundmatult käituva viirusega ja seetõttu on ka sellega seotud hirmud suured. Kas teie arvates suhtutakse vahel diagnoosi saanud inimestesse ka põhjendamatult halvasti, mistõttu inimesed pelgavad põlu alla sattumist?

Me ei pane kedagi põlu alla. Loomulikult ei ole need inimesed süüdi selles, et nad käisid kusagil ja haigestusid. Seetõttu ei tohiks mingil juhul neisse halvasti suhtuda.

Kriitiliselt tuleks suhtuda nendesse inimestesse, kes ei täida neile määratud režiimi. See on mõtlematu ja pahatahtlik käitumine. Mõni inimene mõtleb võibolla vaid oma tervise peale, et olen noor ja mida see viirus mulle ikka teeb, aga samas võib ta nakatada teisi.