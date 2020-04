Kunagine EPT kontor, kus on kontorit pidanud ka AS Ferrel, lammutatakse ja asemele ehitatakse väiksem kontori- ja tootmishoone. FOTO: Ain Liiva

Sõmeru keskuses asunud kunagine kolmekorruseline EPT kontorihoone on suures osas lammutatud. Hoonekompleksi viimane omanik AS Ferrel kasutas seda aastaid oma kontori ja traktorihaagiste tootmise jaoks. Et hoone ei vastanud enam firma vajadustele, ehitatakse selle asemele kahekorruseline kontorihoone ja tootmispinnad koos olmeruumidega.