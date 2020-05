Karu lõhkus Savaldumas mesitaru ja võttis pruukostigi kaasa

Savalduma küla elanik Jaak Kabral on algaja hobimesinik. Kaks taru tal vaid oligi, neist teine tühi, sest üks mesilaspere ei elanud talve üle. Ööl vastu tänast külastas teda "pruun ja karvane meevaras", nagu Kabral ise kirjeldab. Ilmselgelt oli see karu ja targa loomana valis ta rüüstetöö ohvriks muidugi mesilasi täis taru.

"Hommikul läksin tarudest mööda ja nägin: kärjed laiali, taru puruks. Jagasin kohe matsu, et ega see keegi muu olla saanud kui karu," rääkis hobimesinik.

"Üsna jultunud tüüp igatahes," jätkas ta. "Tarud on mul poolesaja meetri kaugusel väravast. Majapidamine asub Tamsalu lähedal, meil on siin neljast talust koosnev majagrupp. Mul endal on kaks taksikoera, kuid nemad ei kuulnud nagu mina isegi midagi. Naabri koer haugub iga liigutuse peale, kuid täna öösel oli temagi vaikne."

Jaak Kabral lausus, et ta on oma talu ümbruses näinud küll rebaseid, kitsi, põtru ja teisi loomi, kuid karuga oli see tal esimene kokkupuude. Samas väidetakse sotsiaalmeedias, kuhu Jaak Kabral oma "külalise" kohta postituse tegi, et metsaott on Savalduma kandis eelmistelgi aastatel ringi mütanud.