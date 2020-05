NUKU teater kutsub noori looma uut teatrikeelt

Teater ei plaani ülekandeid etendustelt teatrisaalides, vaid otsib uutmoodi teatrikeelt. "Pöörame oma pilgud kõige ärksamate teatrihuviliste poole: konkurss on suunatud igas vanuses kooliõpilastele," ütles NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas. "Meid huvitab see, kuidas mõtlevad homse teatri tegijad ja vaatajad, milliseid tehnilisi vahendeid nad kasutavad ja milliste lahendusteni jõuavad."

Konkursil osaleda soovival noorel tuleb ette valmistada kuni viieminutiline video- või heliklipp, kus on näha või kuulda pakutud uusi vahendeid teatri ja nüüdisaegsete meediumite ühendamiseks. Klipp võib jutustada lugu või avada mõnd olulist teemat, aga ka lihtsalt esitleda uut vormi.

Kui idee on olemas, aga pole veel aimu, kuidas seda arendada ja missuguste vahenditega klipiks vormistada, saab küsida nõu NUKU teatri loomingulistelt ja tehnilistelt töötajatelt, kes on valmis värsked ideed ära kuulama ja andma nõu nii sisu kui ka vormistust puudutavates küsimustes. Ühendust saab aadressil ideekonkurss@nuku.ee . Valminud klipp tuleb saata samal aadressil hiljemalt 8. juuniks.

Visuaalteater on lai mõiste, mille alla kuuluvad nuku-, objekti-, materjali- ja füüsiline teater, aga ka digitaal- ja multimeediateater. Lähemalt saab visuaalteatri kohta teada festivalil NuQ Treff 2019 toimunud seminari "What is visual theatre?" jälgides.