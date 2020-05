10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Eesti Energia koostas möödunud aastal esialgse nimekirja esmapilgul tuumajaama asukohaks sobivatest aladest, kuhu kuulus ka Letipea poolsaar Lääne-Virumaal. Tänaseks on Eesti Energia Letipea poolsaarele tuumajaama rajamisest loobunud ning teostab geoloogilisi uurimisi Suur-Pakril. Seegi on vaid eeluuring. Majandusministeeriumis on alustatud tuumaseaduse eelnõu koostamist.