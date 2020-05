10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Täna lõpeb õppeaasta kõigis meie üldhariduslikes koolides. Ent ega koolimajad veel vaikseks jää. Kaheksandate ja üheteistkümnendate klasside õpilastel seisab ees väga vastutusrikas aeg – lõpueksamid. Keskkooli lõpetajatel tuleb läbi teha kirjalik eksam eesti keelest, suuline matemaatikast, füüsikast ja üldbioloogiast, lisaks on iga kool valinud ühe eksami oma soovi järgi.

10 aastat tagasi

Rakvere volikogu kinnitas linnavalitsuse uue struktuuri ning teenistujate koosseisu. Kaotatud on linnamajanduse osakonna, planeerimisosakonna ja kultuuriosakonna juhataja täitmata ametikohad. Enam pole ka arengu- ja planeerimisosakonda. Uus on arengu- ja kommunikatsiooni osakond. Kokku on Rakvere linnavalitsuse kooseisus varasema 47 asemel 44 ametikohta.