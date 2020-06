Vallimäe üritustest oodatakse videoid

Kultuurikeskuse direktor Eve Alte rääkis, et Vallimäe avamisele mõeldes mõistsid keskuse töötajad, et valmib täiesti märgiline koht, kust võib igaühel olla erilisi kaadreid. “Tahame need kokku koguda ja teha sellise mõnusa ajaloolise video sündmustest, mis Vallimäel on toimunud,” lausus Alte. Ta lisas, et suursündmuste kaadrite kõrval oodatakse ülesvõtteid ka perearhiividest.