Käsmus arutletakse väliskogukondade rolli üle Venemaal ja Valgevenes

Seekord saavad kokku Venemaa diasporaa niinimetatud uue laine esindajad. Aruteluringi astuvad sõltumatu veebiportaali Meduza.io juht, ajakirjanik Galina Timtšenko, Berliinis resideeruv sotsioloog Igor Eidman ning Eestis elav keskkonnaaktivist Jevgenia Tširikova. Nendega liitub ka Valgevene filmiprodutsent ning kodanikuaktivist Volja Tšajkouskaja, et heita valgust kõige suurematele massimeeleavaldustele kaasaegse Valgevene ajaloos, milles mängib olulist rolli ka Valgevene väliskogukond. Vestlust veab muusikakriitik ja ühiskonnategelane Artemi Troitski.

"Ehkki COVID-19 on tugevalt piiranud füüsilist liikumist, on inimesed ja kodanikuühiskond hästi võrgustunud ja võimeline autoritaarsete režiimide vastu võitlemisel ka kaugemalt oma toetust pakkuma. Praeguste Valgevene sündmuste taustal näeme seda eriti lähedalt ja selgelt. Kindlasti mõjutavad need ka suundumusi Venemaal," kommenteeris tänavust teemavalikut ja esinejateringi Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Galina Timtšenko on suure kogemustegapagasiga ajakirjanik, kes alates 2014. aastast elab Riias. Ta on töötanud toimetajana ajalehes Kommersant ning oli ligi kümme aastat Venemaa ühe suurema veebiväljaande Lenta.ru peatoimetaja. Poliitilise surve alla jäänud Timtšenko vallandati 2014. aasta märtsis ning koos temaga lahkus veel 39 töötajat ehk peaaegu kogu toimetus. Samal aastal kolis Timtšenko koos osade endiste kaastöötajatega Riiga, kust juhib tänaseni veebiväljaannet Meduza.

Igor Eidman on Berliinis elav Vene sotsioloog, raamatute "Putini uus rahvuslik idee" ning "Putini süsteem" autor. Tema nõbu ning lähedane sõber oli 2015. aastal mõrvatud poliitik Boriss Nemtsov.

Jevgenia Tširikova on Eestis elav Vene keskkonnakaitsja ja -aktivist. Ta sai tuntuks kodanikukampaania algatamisega Moskva lähedase Himki metsa kaitseks, kui selgusid valitsusplaanid rajada läbi metsa Moskva-Peterburi kiirtee. Sellest kasvas välja Tširikova laiem opositsiooniline tegevus, muuhulgas on ta kandideerinud Ühtse Venemaa vastu kohalikel valimistel. 2012. astal pälvis Tširikova maineka Goldmani keskkonnaauhinna, samal aastal luges ajakiri Foreign Policy ta maailma saja mõjukaima mõtleja hulka. Tširikova on uurinud ka Nord Stream 2 keskkonnamõjusid ning olnud selle kõvahäälne kriitik.

Volja Tšajkouskaja on Eestis ja Valgevenes registreeritud ettevõtte Volia Films produtsent ning festivali Northern Lights Nordic Baltic Film Festival juht. Augustis lõpetab ta oma magistriõpingud dokumentalistikas Balti Filmi- ja Meediakoolis.

Režissöör Dmitri Bogoljubovi "Town of Glory" on värske dokumentaalfilm, mis linastunud juba ka mitmetel festivalidel. Film on üles võetud kolme aasta jooksul Lääne-Venemaa Smolenski oblasti väikelinnas nimega Yelnya. Elanike igapäevaellu toob vaheldust ja uhkust Nõukogude Liidu Suure Isamaasõja võitude najal elav patriotism, mis võtab üha militaarsemaid vorme. Režissöör viib meid lähedale kahele peategelasele, teismelisele Mašale ja juba eakale Sergeile.