Juhtkiri: maavara – vajadus ja vastasseis

Kui kusagil on maavara olemasolu juba kindlaks tehtud, siis on väga raske seda piirkonda kaevandamise eest kaitsta. Ainult puhas patriotism hoidis omal ajal ära fosforiidikaevanduse. See ei tähenda, et mõte sellest oleks tänaseks lõplikult kõrvale lükatud. Ja kõik sai alguse pelgast proovide võtmisest.