50 aastat tagasi

Metsades käib põdrajaht. Kõigepealt lastakse põtru riigile. Rakvere Jahindusklubi kaudu on Rakvere Lihakombinaadile tulnud 28 põtra, mille kogukaal on üle kaheksa tonni. Lihakombinaati on veel põtru üle andnud Rakvere ja Tudu metsamajandi (esimene 20 ja teine 12 põtra), põlevkivibasseini jahindusklubi (33 põtra) ja Tallinna Jahindusklubi kütid.