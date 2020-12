Galerii ⟩ Rakveres tänati parimaid noorkotkaid ja kodutütreid

Viru maleva malevapealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu sõnas, et kodutütred ja noorkotkad näitasid keerulisel aastal üles paindlikkust ja loomingulisust. "Paljud üritused jäid loomulikult ära, kuid noored suutsid väljaõppes osaleda ka internetisuhtluse vahendusel," rääkis Ainsalu.

Ainsalu sõnul on noorkotkad ja kodutütred olnud kõigile eestlastele eeskujuks isikukaitsevahendite õigel kasutamisel. "Noored soovivad ise olla eeskujuks kandes maske, pestes pidevalt käsi, hoides piisavat vahet," kõneles Ainsalu.

Kolonelleitnant jätkas, et järgmiseks aastaks on noorkotkaste ja kodutütarde plaanid paigas. "Kavad on tehtud ja sinna on loomulikult jätkuv viiruse levik sisse kirjutatud. Meil on aga plaanis teha suur laager, kus tutvustame naiskodukaitse ja kaitseliidu tegemisi laiemale avalikkusele."

Parima noorkotka tiitlile nomineeritud Siim Kruusmann kõneles, et oleks tahtnud aasta jooksul rohkem laagrites käia. "Laagreid oli oluliselt vähem, kui varasematel aastatel," kõneles Viru ringkonda kuuluv noorkotkas.

Kruusmann on ametlikult noorkotkas olnud 2015. aastast, kuid militaarsete tegevustega kokku puutunud juba väikesest peale. "Mu perekonnas on palju militaartaustaga inimesi, kes on mind innustanud."

Tunnustuse pälvis ta enda sõnul selle eest, et tal oli käesoleval aastal palju aega, et kõigega tegeleda. "Natuke vedamist oli ka loomulikult, ma sain kõike kaasa teha, mida vähegi pakuti," selgitas Kruusmann.

Neidudest pälvis parimale kodutütrele nominatsiooni pälvinud Laura Kõiv rääkis, et sel aastal lõpetasid kodutütred Ernakese retke. "Üks põhjus, miks ma nominatsiooni sain, võis olla see, et läbisime Ernakese retke, mille Viru ringkond mitmel eelneval aastal katkestanud on," märkis Kõiv, kes kuulub samuti Viru ringkonna alla.

Kõivu sõnul peab olema kodutütrel olema tahet ja motivatsiooni. "Kui asju kaasa teha pühendunult on kogu see maailm äärmiselt huvitav, seal õpib iseenda, looduse ja inimsuhete kohta," märkis Laura Kõiv.