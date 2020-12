"Jõulusõim ei kõla eesti keeles just hästi," kõneles Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson ja arvas, et parem oleks seda parem nimetada jõulupildiks, "põhimõtteliselt on tegu klassikalise stseeniga Maaria, Joosep ja Jeesuslaps sõimes, mida jõuluajal ikka kas kiriku juurde või oma aeda üles pannakse."

Kirikuõpetaja rääkis, et Maarja ja Joosepi kujud on puhtalt käsitööna tehtud ja päris kaua kirikus olnud. Ta arvas, et tegu võib olla kunstiõpetaja kunagise tööga ja tavaliselt pandi jõulustseen kirikusse üles jõulude ajal. "Seekord otsustasime, et toome selle tuntud pildi rahva keskele," lausus kirikuõpetaja ja selgitas, et jõulujumalateenistus küll toimub ja päris ukse taha ei taheta kedagi jätta, kes tuleb tervena ja jälgib ettenähtud nõudeid, kuid tunglemist pole samuti tarvis.