Butšenkovi sõnul oli esialgne plaan pidada jäähokilahingud veteranide ja noorte vahel, kuid et noori nappis, siis tehti niinimetatud kombineeritud meeskonnad. Volikogu juht ütles, et noorte nappus ei ole tingitud soojadest talvedest. "Jääd on, lihtsalt ei viitsita trenni teha," arvas ta.