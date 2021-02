Lähipäevil tuleb kuni seitse kraadi sooja

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega sajuta ilm. Hommikul jõuab Loode-Eestisse lörtsisadu. Kohati on udu. Puhub kagu- ja idatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –4 kuni –9 kraadi, Kirde-Eestis –10 kuni –15 kraadi, saartel ja läänerannikul –3 kuni +1 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis lörtsi ja lund. On jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–11, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 17 m/s, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis edelasse ja läände ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +3, Ida-Eestis –2 kuni –8 kraadi, õhtuks temperatuur tõuseb.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma, hommikuks sadu hõreneb. On jäiteoht. Tuul pöördub läände ja edelasse ning puhub 3–8, öö hakul Ida-Eestis lõunatuul 5–10, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –4 kuni +2 kraadi ning hommikuks tõuseb. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5–11, saartel ja rannikul pärastlõunal puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1–5 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1–4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15–17 m/s. Sooja on 2–7 kraadi.