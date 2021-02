Kadrinas algab riigi sünnipäev pühalikult ja kulgeb meeleolukalt

Tervituseks peab kõne Üllar Saaremäe, päeva juhib Margus Christopher Kalda ja esinema on kutsutud ansambel Puuluup, kes pakub lõbusat ja rahvuslikku muusikat. Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets kõneles, et kutsus esinema positiivse sõnumiga rahvusliku ansambli. "Puuluup sobib pidulikumasse õhkkonda ka väga hästi," kinnitas Lehtmets. "Muidu on väga mõnus tantsubänd, aga normid ei luba praegu tantsu," lisas ta. Üritus on koroonaviirusega seotud piirangute tõttu kutsetega, aga selle otseülekannet saab jälgida valla kodulehel. Ja keegi ei keela kodus tantsu keerutamast ega teatraalsele hea-tuju-bändile kaasa elamast.