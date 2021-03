Nädala lind: kiivitaja

Kiivitaja tuntuses pole kahtlust. Vähemalt maarahva hulgas. Tal on piisavalt uhket välimust, et silma hakata, ning üleliiagi vali hääl, mis kuidagi kuulmata ei saa jääda. Varakevadel on äsja saabunud kiivitajate hõiked sama nauditavad nagu lõolaul.