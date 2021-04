Küsitlusele vastajaid oli 343, kellest 209 ehk 61 protsenti andis vastuse, et ei ole nimetatud piiranguid rikkunud. 102 vastajat ehk 30 protsenti teab kedagi, kes on rikkunud, ja 32 ehk 9 protsenti tunnistas, et on ise seda teinud. Seega sai küsitlus enam-vähem sama tulemuse kui varem korraldatud küsitlused.

Kuid siin on üks aga: tavaliselt saab küsitlus või viktoriin 1000 kliki kohta 850–900 vastust. Nüüdne küsitlus sai 1029 klikki ja 343 vastust. Seega oleks justkui vähemalt 500 puudu. Üks loogiline seletus on inimeste soovimatus tunnistada, et on ise piiranguid rikkunud või vähemalt teavad rikkujaid. Seda enam, et varasemate kokkuvõtete raames oleme viidanud ka küsitlusprogrammi võimalusele näha vastanute asukohta küla-linna tasandil. Siinjuures võib toimetus kinnitada, et konkreetsete vastajate konkreetset asukohta mitte kellelegi kindlasti ei avalikustata. See on isegi sätestatud kohustusena ajakirjanduseetikas.