"Ühisel konkursil hakkavad hetkel võistlema 80-ndate New Wave hõnguga sündipop, hingestatud kitarriballaad, rahvalikult rokkiv simmaniräpp, stiilipuhas retromarss, reggae rütmiga räpp, imeilus folk, kummitama jääv kitšilik pop, atmosfääriline jungle, reibas kantri-pop, hea tuju hip-hop ja päikesepõletust tekitav indie rokk," kirjeldas olukorda konkursi üks eestvedajatest Mart Rauba. "Hea meel on selle üle, et siin listis on tõepoolest tugevaid lugusid, latt on kõrgele lakke viidud. Igale maitsele leidub oma lipulaev, kellele hääl anda. Võtaks selle listi kokku ingliskeelse väljendiga - mind blown..." tunnistas Rauba.