Rakvere vald peab haridusteemadel plaani

“269 Rakvere valla last omandavad praegu põhiharidust väljaspool valda – see on päris suur arv. Miks nad õpivad mujal, mitte valla koolides?” küsis vallavanem Maido Nõlvak. Ta avaldas arvamust, et kui vald ostab huviharidust väljastpoolt sisse, valivad lapsed ka kooli huvitegevuspaiga lähedal.