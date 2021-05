"Keskerakond teostab võimu viies Lääne-Virumaa omavalitsuses, kuid meie eesmärgid on veel suuremad. Lääne-Virumaa elanikud usaldavad meid, sest keskerakond on tegudega näidanud, et seisame tugeva keskklassi moodustamise eest," ütles Siret Kotka. "Rakveres oleme alustanud jalgpallihalli ehitusega ja hiljuti pälvis riikliku rahastuse Arvo Pärdi kontserdimaja rajamine. Viru-Nigula vallas läbis põhjaliku rekonstrueerimise Aseri koolimaja, Vinni vallas viisime läbi spordikompleksi uuenduskuuri, Väike-Maarja vallas oleme rajanud kergliiklusteid ja Tapa vallas on meie prioriteediks teha korda vaksalihoone."