Galerii ⟩ Tamsalus tutvustati lastele ametkondade tegevusi

Tamsalu kultuurimaja direktor ja ürituse läbiviija Edmar Tuul tervitas suurt hulka lapsi ning luges üritust õnnestunuks. "Palju annab see juurde, et täna on hea ilm ning lapsed ei ole kaua saanud üritustel käia. Hea meelega tullakse õue," kõneles Tuul.