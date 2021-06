Galerii ⟩ Väikestele linnakodanikele jagati beebilusikaid

​Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et kutsutuid oli 71. "Armas oli uute linnaelanikega kohtuda," kinnitas ta. "Me tavaliselt korraldame lusikapidusid kaks korda aastas, emadepäeval ja isadepäeval, kuid tänavu polnud see kahjuks võimalik. Aga nüüd saime ikka vabas õhus linnavalitsuse terrassil oma beebid ära tervitada ja kingid üle anda. Saime koos tortigi süüa. Loodan, et järgmise lusikapeo saame korraldada juba täisprogrammiga."