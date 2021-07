Ilm püsib mahe

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9–14, rannikul kuni 19 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 3–8 m/s ja laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 12–14 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtul on sajuhooge laialdasemalt ja võib äikest olla. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, puhanguti 14, põhjarannikul kuni 17 m/s, õhtul pöördub tuul saartel loodesse. Sooja on 20–25 kraadi.