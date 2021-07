Kolmapäeval tuleb sooja kuni 22 kraadi

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikesevõimalus, pärast keskööd on sadu harv. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja, enne südaööd puhub Ida-Eestis veel edelast ja läänest 4–9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub enne südaööd tuul edelast ja läänest, pärast keskööd pöördub loodesse ja põhja, puhudes 4–9, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5–1,2 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikesevõimalus. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 12–13 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loodetuul 5–10, puhanguti 14, põhjarannikul pärastlõunal kuni 17 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.