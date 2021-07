Hommikul kell 9.31 andis tähelepanelik möödasõitja teada, et Rakvere vallas Kaarli külas on järelevalveta lõke. Päästjad tegid kohale jõudes selgeks, et tegemist oli kahe lõkkega, mis asusid metsa vahetus läheduses ja olid tõesti jäetud järelevalveta. Päästjad kustutasid tulekolded, milles lõõmas ehituspraht ja puit.