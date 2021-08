Minister palus kaitseväe meedikutel vaktsineerimisele appi tulla

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik palus vaktsineerimistempo tõstmiseks kaitseministeeriumilt abi - kuigi läbirääkimised veel kestavad, on kaitseministeerium nõus saatma oma meedikud maakondadesse vaktsineerima. Kiik ütles, et haiglavõrgu haiglate ja perearstide ressurss on praegu osas Eesti piirkondades ebapiisav ning arstid pikast epideemiast kurnatud. Seega tahaks sotsiaalministeerium kaitseväe tervishoiuteenuse osutajaid rakendada madala hõlmatusega piirkondades, eelkõige Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal, Võru- ja Valgamaal.