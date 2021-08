Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Tähtsaim – üleminek üldisele keskharidusele

Õpetajate augustikuu nõupidamise juhatasid sisse pidulikud orkestrihelid, lilled ja tervitused äsja riikliku autasu saanud õpetajaile, teenitud puhkusele minejaile, noortele, ülikoolist oma esimesele töökohale suunatuile ning nende üheksale vanemale kolleegile, kes said sel suvel kõrgema kooli diplomi pedagoogitöö kõrval õppides. Üleminekust üldisele keskharidusele NLKP XXIV kongressi valgusel kõneles EKP Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Ülo Niisuke. Sm. Niisuke alustas üheksandaks viisaastakuks seatud ülesandeist hariduse vallas. Tähtsaim kõigist – rõhutas ta – on üleminek üldisele keskharidusele. Selle lahendamiseks tehti lõppenud viisaastakul ulatuslikku tööd, ent on vaja veel suuri jõupingutusi nii koolidelt, haridusorganitelt kui ka üldsuselt. Üldise keskhariduse huvides tuleb partei- ja nõukogude organeil koos haridustöötajatega teha konkreetsed plaanid koolivõrgu ümberkorraldamiseks, koolide materiaalse baasi tugevdamiseks, kvalifitseeritud õpetajate kaadri tagamiseks. Kõige olulisem on jõuda selleni, et iga kooliealine normaalne ja õppimisvõimeline laps käiks koolis õppeaasta lõpuni ja läheks üle järgmisse klassi ning tingimata lõpetaks 8-kl. kooli. Edu sõltub siin pedagoogide ettevalmistusest, kvalifikatsioonist, õpetamise kvaliteedist. Rakvere rajooni õpetajateperest 46,5 protsenti on kõrgema haridusega, 66-l on lõpetamata kõrgem, 398-l keskharidus.