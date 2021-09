Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid taas üle 20 kraadi

Neljapäeva öö hakul on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on enamasti sajuta. Kohati tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, enne keskööd puhanguti 14 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on ennelõunal pilvi vähe ja ilm püsib sajuta. Pärastlõuna on pilvisem ja kohati võib veidi vihma sadada. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.

Reede öösel on sisemaal pilves selgimistega, rannikul muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul nõrgeneb ja puhub valdavalt läänekaarest, Põhja-Eestis põhjakaarest 2-7 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on enamasti pilves selgimistega ilm ning kohati sajab veidi vihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub ida- ja kirdetuul 4-8 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.