13.-19. septembrini on võimalik kõikides Eesti maakondades ka õhtusel ajal ning nädalavahetusel COVID-19 vaktsineerimise teemal küsida ja ette registreerimata vaktsineerida, kaasa on vaja võtta vaid isikut tõendav dokument. Vaktsineerimise võimalusi pakutakse apteekides, kaubanduskeskuste parklates, avalikel väljakutel või kaupluste ees, ringi sõidavad vaktsineerimisbussid.

Lääne-Virumaal on neli vaktsineerimispaika: 13.09 kell 17-20 Põhjakeskuse Apothekas, vaktsiin Pfizer; 14.-17.09 kell 16-19, 18.09 kell 12-15 ja 19.09 kell 10-13 Rakvere Maxima Südameapteegis, vaktsiin Moderna; 13.-15.09 kell 17-20 Tapa Perearstikeskuse apteegis, vaktsiin Moderna; 14.-16.09 kell 17-20 Väike-Maarja Konsumis, vaktsiinid Pfizer ja Moderna; 16.09 kell 17-20 Põhjakeskuse Apothekas, vaktsiin Pfizer.

"Mäletame veel rasket talve ja kevadet, mil haiglad täitusid COVID-19 patsientidega ning tervishoiusüsteemi ülekoormuse ennetamiseks tuli piirata suurt osa ühiskonnaelust. Ainus võimalus selle vältimiseks koroonaviiruse kolmandas laines on vaktsineerimine. Meil kõigil on vaja kaitsta end COVID-19 vastase vaktsiiniga enne viiruste hooaega," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Kutsun üles kõiki, kes veel pole end ja teisi vaktsineerimise teel kaitsnud, seda võimalust kasutama. Hoolitseme ka selle eest, et meie pere ja lähedased oleksid hoitud, aidates neil leida vastuseid oma küsimustele ning pakkudes vajadusel abi vaktsineerimisaja broneerimisel ja transpordil."